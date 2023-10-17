ຂ່າວສານ
ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2030
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15 – 16 ຕຸລາ. ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ລັດເຊຍ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕັ້ງໜ້າຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນໃນນັ້ນມີ, ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982; ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍໄວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກໍສະເໜີໃຫ້ ລັດເຊຍ ພິຈາລະນາຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການນຳເຂົ້າບັນດາປະເພດຜະລິດຕະພັນກະເສດ - ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ຍົກລະດັບ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ (EAEU), ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2030.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Victorovich Volodin ກໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມື ລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການປຶກສາຫາລືບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະນີ້ຢ່າງລະອຽດ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເປີດກວ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສອງຊາດ.