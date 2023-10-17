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ຂ່າວສານ

ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ 10 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2030

ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15 – 16 ຕຸລາ. ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.

ໃນການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍທຸກຊ່ອງທາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສົມທົບກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ອາຊຽນ ແລະ ສປຊ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ການນຳສອງທ່ານກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.     

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ລັດເຊຍ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕັ້ງໜ້າຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນໃນນັ້ນມີ, ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982; ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍໄວ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກໍສະເໜີໃຫ້ ລັດເຊຍ ພິຈາລະນາຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການນຳເຂົ້າບັນດາປະເພດຜະລິດຕະພັນກະເສດ - ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ຍົກລະດັບ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ (EAEU), ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2030.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Victorovich Volodin ກໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມື ລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ  ໃນການປຶກສາຫາລືບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະນີ້ຢ່າງລະອຽດ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເປີດກວ້າງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ BRI ໂດຍ ຈີນ ຈັດຂຶ້ຶ້ນ.
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