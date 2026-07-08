ຂ່າວສານ ນຳວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍກາຍເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ 08/07/2026 ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດກຳນົດພະລັງງານນິວເຄຼຍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VNA)ສະຖາບັນພະລັງງານປະລະມານູ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການພັດທະນາ, ໝູນໃຊ້ພະລັງງານປະລະມານູ, ນຳວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍກາຍເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ສ້າງຮູບແບບການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍສູນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ… ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນພະລັງງານປະລະມານູ ຫວຽດນາມ (26/04/1976 – 26/04/2026), ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກໍລະກົດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດກຳນົດພະລັງງານນິວເຄຼຍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໃນນັ້ນມີການກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ 1 ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ. ນີ້ແມ່ນບັນດາໂຄງການສຳຄັນຂອງຊາດ, ຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນນັ້ນມີສະຖາບັນພະລັງງານປະລະມານູ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສຸມແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. (ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)