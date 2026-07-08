Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ນິວ​ເຄຼຍ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃຫ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ​ກຳ​ນົດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄຼຍ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ກາ​ນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ແລະ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0 ໃນ​ປີ 2050.
ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ (ພາບ: VNA)
ສະ​ຖາ​ບັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ໝູນ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ, ນຳ​ວ​ິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ນິວ​ເຄຼຍ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃຫ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ໃຫ້​ສົມ​ບູນແບບ ແລະ ສຸມ​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຢ່າງ​ສຸ​ດ​ຂີດ​ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສູນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ນິວ​ເຄຼຍ… ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​​ຂອງ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ຢູ່​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ ຫວຽດ​ນາມ (26/04/1976 – 26/04/2026), ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ​ກຳ​ນົດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄຼຍ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ກາ​ນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ແລະ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0 ໃນ​ປີ 2050. ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການແກ້​ໄຂ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ 1 ແລະ ໂຄງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຢູ່​ແຂວງ ດົ່ງ​ນາຍ. ນີ້​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ສຸມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜ​ົນ.

(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ໂຕ​ເລິມເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່າ​ນ​ໂຕ​ເລິມເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ວັ​ນ​ທີ 06 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ), ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທ​ດ​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫ​ນ້າ​ທີ່​ການ​ທູດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top