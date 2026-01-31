ຂ່າວສານ ນຳມະຕິກາຍເປັນການກະທຳ: ບາດລ້ຽວຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ໄລຍະ “ບຸກບືນ” 31/01/2026 ບົດຂຽນຕີລາຄາວ່າ ບັນດາປັດໄຈນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງຈອນແຫ່ງການເຕີບໂຕໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງແທນທີ່ພຽງແຕ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIV ເປີດຕົວຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ (ພາບ: VOV)ຕາມບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍສາທາລະນະ Lee Kuan Yew (ສິງກະໂປ), ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານມາ ຫາກໍ່ສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນວົງໂຄຈອນພັດທະນາ ແລະ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຮອດປີ 2030, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນປະກາດເອກະລາດ. ບົດຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງ 3 ສານຫຼັກແຫຼ່ງ: ຮັບປະກັນການນຳພາທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຄວບຄຸມ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຮູບແບບພັດທະນາໃໝ່; ແລະ ຍົກສູງຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ຄວາມສາມາດປະຕິບັດ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ບົດຂຽນຕີລາຄາວ່າ ບັນດາປັດໄຈນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງຈອນແຫ່ງການເຕີບໂຕໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງແທນທີ່ພຽງແຕ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)