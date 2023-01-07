ຂ່າວສານ
ນຳບຸນເຕັດທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຄົນເຈັບ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ລາຍການໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕ້ອງນອນໂຮງໝໍປິ່ນປົວໃນໂອກາດບຸນເຕັດ ຢູ່ບັນດາໂຮງໝໍໃນທົ່ວປະເທດ. ຢູ່ຂັ້ນສູງກາງ, ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ທັນວາ ປີ 2022 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມໄດ້ໄປໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທຸກຍາກ. ທ່ານ ຫງວຽນເທ໊ແມ້ງ, ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຫວັງວ່າຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ໄດ້ມາຈາກພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມກຳລັງໃຈ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບເພື່ອຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງສະຫງົບສຸກ, ອົບອຸ່ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ມອບຂອງຂວັນອັນອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນເຈັບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ການແບ່ງປັນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ການກະທຳອັນສູງສົ່ງ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສືບທອດມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊົນຊາດ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳ, “ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກຕົນເອງ”.
ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາໂຮງໝໍທີ່ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ຫງວຽນແມ້ງແຄງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນລາຍການທີ່ມີຄວາມໝາຍເຊິ່ງ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາໂຮງໝໍ, ຄົນເຈັບ, ປະກອບສ່ວນລະດົມກຳລັງໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ວັດຖຸ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອບຸນເຕັດວຽນມາ.