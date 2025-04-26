ຂ່າວສານ
ນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ກາຍເປັນເສົ້າຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຢາກນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຢ່າງແທ້ຈິງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນລຸໄດ້ວົງການເງິນຄ້າ 5 ຕື້ USD ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເພີ່ມແຕ່ 10 – 15% ໃນປີນີ້. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົບທົບກັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍະກຳຂ້າມຊາຍແດນ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ນຳສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ ລາວ ກັບຄືນເມືອປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ ກໍສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍລາວ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄ່ອຍໆປັບປຸງຖານະທາງນິຕິກຳຂອງຕົນ.
ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຊີ້ນຳເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປຶກສາຫາລືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອມີສຽງເວົ້າລວມໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ; ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາໝູ່ຄະນະ, ນັກທຸລະກິດ, ປັນຍາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ແລະ ມອບຕູ້ປຶ້ມພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ຫງວຽນຢູ.