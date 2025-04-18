Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ເອ​ທີ​ໂອ​ເປີຍ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທີໂອເປີຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເອທີໂອເປີຍ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອເປີຍ Abiy Ahmed Ali

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອເປີຍ Abiy Ahmed Ali ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 ຄັ້ງທີ 4 (P4G) ແຕ່ວັນທີ 14 ຫາວັນທີ 17 ເມສາ ປີ 2025.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ອວຍພອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທີໂອເປີຍ ໄດ້ມີການພົບປະ, ເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ຈະນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ເອທີໂອເປີຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່, ແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.

ສ່ວນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທີໂອເປີຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເອທີໂອເປີຍ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ເອທີໂອເປີຍ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ເມສາ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອເປີຍ Abiy Ahmed Ali, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດບັນດາໂອກາດໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top