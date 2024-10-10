ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ຕຸລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Thipadei Hun Manet ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກນຳກັນ.
ທີ່ການພົບປະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານເຫັນດີຮັກສາການພົບປະ 2 ຝ່າຍ ແລະ ພົບປະ 3 ຝ່າຍຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຢ່າງເປັນປະຈຳ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງການນຳໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານຖືວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງ 3 ປະເທດຕ້ອງມີບາດກ້າວພັດທະນາບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຂອບຂະໜາດການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດ. 3 ຝ່າຍຮັກສາຫຼັກການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກນຳໃຊ້ຜືນແຜ່ນດິນຂອງຂອງປະເທດນີ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດອື່ນ; ພ້ອມທັງເຫັນດີຈັດການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານເຫັນດີຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂການພັດທະນາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, 3 ປະເທດຕາມທິດມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ.