ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ
ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ກາວແອັງຕວັນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Robert Kaproth, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າສາກົນ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກາວແອັງຕວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ມີຫຼາຍຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຍຸດທະສາດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ກໍຄືມີໂຄງສ້າງເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ພະລັງງານ, ອຸປະກອນການບິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດຈາກ ອາເມລິກາ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນບໍລະໂພກຜະລິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມພວມນັບມື້ນັບກາຍເປັນການ ເລືອກເຟັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ອາເມລິກາ. ສະນັ້ນ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຕ້ອງໄດ້ຍົກຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ສ່ວນຝ່າຍ ອາເມລິກາ, ທ່ານ Robert Kaproth ຢືນຢັນວ່າ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບຸລິມະສິດເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຕົວໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນກັບ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຢ້ຳຄືນຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພີ່ມດຸນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.