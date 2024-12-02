ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ Logistics ຫວຽດນາມ 2024
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ Logistics ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (VLF 2024). ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດການຄ້າເສລີ - ມາດຕະການບຸກທະລຸ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ logistics”.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂດພື້ນທະເລ, ເຂດທະເລ, ເຂດອາວະກາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ logistics ພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງ 3 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 7 ໜ້າທີ່ພັດທະນາ logistics, ໃນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີໜຶ່ງແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນປີ 2025. ຖັດມາ, ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ logistics ໃນ GDP ຂອງປະເທດ ແຕ່ 18% ລົງ 15% ໃນປີ 2025; ຍົກຂອບຂະໜາດຂອງ logistics ໃນ GDP ແຕ່ 10% ຂຶ້ນເປັນ 15%, ສູ້ຊົນບັນລຸ 20%...