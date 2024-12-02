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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ Logistics ຫວຽດ​ນາມ 2024

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂດພື້ນທະເລ, ເຂດທະເລ, ເຂດອາວະກາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ logistics ພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງ 3 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 7 ໜ້າທີ່ພັດທະນາ logistics.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ Logistics ຫວຽດນາມ 2024 (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ Logistics ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (VLF 2024). ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດການຄ້າເສລີ - ມາດຕະການບຸກທະລຸ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ logistics”.

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂດພື້ນທະເລ, ເຂດທະເລ, ເຂດອາວະກາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ logistics ພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງ 3 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 7 ໜ້າທີ່ພັດທະນາ logistics, ໃນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີໜຶ່ງແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນປີ 2025. ຖັດມາ, ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ logistics ໃນ GDP ຂອງປະເທດ ແຕ່ 18% ລົງ 15% ໃນປີ 2025; ຍົກຂອບຂະໜາດຂອງ logistics ໃນ GDP ແຕ່ 10% ຂຶ້ນເປັນ 15%, ສູ້ຊົນບັນລຸ 20%...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບູ​ລະ​ນະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ໃຫ​້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ບູ​ລະ​ນະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ໃຫ​້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍສະຫຼຸບວຽກງານປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 - NQ/TW, ວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານດຳເນີນການປະຕິວັດ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ ບໍ່ອາດຊັກຊ້າກ່ວານີ້ອີກ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງສຸດ, ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດທີ່ສຸດຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ.
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