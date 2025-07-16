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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Marubeni (ຍີ່​ປຸ່ນ) ທີ່ເປີດ​ກ້​ວາງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Masayuki Omoto ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Masayuki Omoto ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) (ພາບ: VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) ທີ່ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຍຸດທະສາດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Masayuki Omoto ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) ໃນຕອນບ້າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ Marubeni ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງບັນດາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນອາຍແກັດ, ພ້ອມທັງຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam)ໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ, ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ນຳການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.

ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Masayuki Omoto ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານສະເໜີຫວຽດນາມ ເພີ່ມເຕີມສະມັດຕະພາບໃນການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ ກ໋ວາງນິງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດານັກລົງທຶນ.

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນເຂົ້າເຂດອຸດສາຫະກຳ Amata City ຢູ່ກ໋ວາງນິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາ Marubeni ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ການລົງທຶນເຂົ້າການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ໃນນັ້ນມີ Marubeni.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2030, ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮອດ​ປີ 2045

ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2030, ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮອດ​ປີ 2045

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດໄດ້ປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງພື້ນຖານທິດສະດີ, ວິເຄາະສະພາບຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຕີລາຄາຮູບແບບການເຕີບໂຕໃນປັດຈຸບັນ.
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