ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) ທີ່ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຍຸດທະສາດຢູ່ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) ທີ່ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຍຸດທະສາດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Masayuki Omoto ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni (ຍີ່ປຸ່ນ) ໃນຕອນບ້າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ Marubeni ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງບັນດາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນອາຍແກັດ, ພ້ອມທັງຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam)ໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ, ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ນຳການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.
ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Masayuki Omoto ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Marubeni ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານສະເໜີຫວຽດນາມ ເພີ່ມເຕີມສະມັດຕະພາບໃນການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ ກ໋ວາງນິງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດານັກລົງທຶນ.
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນເຂົ້າເຂດອຸດສາຫະກຳ Amata City ຢູ່ກ໋ວາງນິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາ Marubeni ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ການລົງທຶນເຂົ້າການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ໃນນັ້ນມີ Marubeni.