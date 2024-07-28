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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ, ລັດຖະມົນຕີຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທູດພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Jakkapong Sangmanee (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນໄທ ທີ່ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມຜູກພັນ ແລະ ການແບ່ງປັນລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍຢ້ຳຄືນຄຳເຊີນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 4 ໃນໄລຍະເວລາອັນເໝາະສົມ. ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບບາງການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ໄທ ໃນພາກພື້ນ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງສະເໜີ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ໄທ ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ຕົວ​ທະ​ນາ​ຄານ ແຊນ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ

ເປີດ​ຕົວ​ທະ​ນາ​ຄານ ແຊນ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ກົດປຸ່ມເປີດນຳໃຊ້ ທະນາຄານ ແຊນ (DNA) ຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍຊື່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.
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