ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທູດພິເສດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນໄທ ທີ່ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມຜູກພັນ ແລະ ການແບ່ງປັນລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍຢ້ຳຄືນຄຳເຊີນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 4 ໃນໄລຍະເວລາອັນເໝາະສົມ. ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບບາງການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ໄທ ໃນພາກພື້ນ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງສະເໜີ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ໄທ ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.