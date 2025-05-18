ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ພຶດສະພາຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດ ນາຍົກລັຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ເຂົ້າອາໄລຫາຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ໄທຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງເປັນທາງການ.