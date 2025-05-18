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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ພຶດສະພາຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.

ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດ ນາຍົກລັຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ເຂົ້າອາໄລຫາຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນະວັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ໄທຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຢາກ​ມີ​ພູມ​​ປັນ​ຍາ​ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຢາກ​ມີ​ພູມ​​ປັນ​ຍາ​ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນຊັບພະຍາກອນ, ຢາກມີພູມປັນຍາຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອາຊີບ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີພື້ນຖານຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.
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