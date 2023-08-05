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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ ຂອງ ລັດ​ຖະ​ບານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023.
  ພາບບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/TTXVN)  
ພາຍຫຼັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ກໍຄືຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໄດ້ບັນດາເປົ້າໝຍສັງລວມຂອງປີ 2023 ດ້ວຍໝາກຜົນ ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສະພາບການສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າກາລະໂອກາດ ແລະ ຂໍ້ສະດວກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດ, ພາວະວິໄສ; ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວຽກທີ່ເຮັດໄດ້ດີ ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ເຮັດດີກວ່າອີກ, ສ່ວນວຽກໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸມາດຖານ, ກໍຕ້ອງຊອກຫາໄດ້ສາຍເຫດພາວະວິໄສ, ອັດຕະວິໄສ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮັບຮູ້, ຄາດຄະເນສະພາບການໃນໄລຍະຈະມເຖິງ, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການຈຸດສຸມ, ບັນຫາຫຼັກແຫຼ່ງ, ຂອດບຸກທະລຸໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ບັນດາເດືອນຍັງເຫຼືອຂອງປີ 2023 ແລະ ໄລຍະຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
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