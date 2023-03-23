ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ 5 ນຳໜ້າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບ ຊາວໜຸ່ມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສັງກາດ 4.0”. ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ລວມມີ: ການສຶກສາ, ການບຳລຸງສ້າງເພື່ອເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໜຸ່ມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສັງກາດ 4.0…
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ 5 ນຳໜ້າໃຫ້ດີກ່ວານີ້ອີກ. ນັ້ນແມ່ນ: ນຳໜ້າໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ມີຄຸນນະທາດ, ເຈດຈຳນົງໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວຽກງານ, ນຳໜ້າໃນການອອກແຮງງານ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງໃນຍຸກສະໄໝປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4, ນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະເວົ້າສະເພາະໃນທຸກກໍລະນີ, ນຳໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນເຫັນໄດ້ວ່າ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມບໍ່ຫຼຸດດ້ອຍນ້ອຍໜ້າ ກ່ວາປະເທດໃດກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງ, ພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມຈິງໃຈ, ນຳໜ້າໃນການປ້ອງກັນຕ້ານໄພຫຍໍ້ທໍ້, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ…