Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Pacifico Energy (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ) ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nate Franklin, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Pacifico Energy (PE) - ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nate Franklin, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Pacifico Energy (PE) (ພາບ: VGP)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ Pacifico Energy ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັການຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພິເສດແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ, ລົງທຶນພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານ.

ສ່ວນທ່ານ Nate Franklin ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການຊີ້ນຳຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືສ່ວນຕົວທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ກໍ່ຄືການໜູນຊ່ວຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນນີ້ ພວມໄດ້ຮັບການຫັນເປັນຕົວຈິງ ດ້ວຍແງ່ຫວັງໃນອະນາຄົດແມ່ນຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top