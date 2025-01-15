ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ ມີທ່ານ ເຈິ່ນວັນເຊີນ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ດັ່ງມິງຄອຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານ Bezdetko Gennady Stepanovich ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mishustin. ການຢ້ຽມຢາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ຕະຫຼອດຮອດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.