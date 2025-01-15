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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin (ພາບ: Reuters)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ ມີທ່ານ ເຈິ່ນວັນເຊີນ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ດັ່ງມິງຄອຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານ Bezdetko Gennady Stepanovich ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mishustin. ການຢ້ຽມຢາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ຕະຫຼອດຮອດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ

ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ, ກາຕາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມອບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນສະບັບສຸດທ້າຍໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາ.
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