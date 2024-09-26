ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ 26/09/2024 ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຮັດວຽກກັບການນຳພັກ, ລັດແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ (ພາບ: VOV)ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານສຳຄັນ ເຊິ່ງແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ບັນລຸໄດ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ຕ້ອງວາງນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ, ໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນ; ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍາດແຍ່ງທຸກແຫຼ່ງກໍາລັງບົ່ມຊ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ກາລະໂອກາດອັນພົ້ນເດັ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ດ້ວຍກຳລັງແຮງພາຍໃນ. ບິ່ງເຢືອງ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງສ້າງ, ສຳເລັດແຜນການປະຕິບັດແຜນຜັງຂອງແຂວງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການຈຸດສຸມ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຮູບແບບຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ; ດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີ, ຄຸນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຂດຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ, ເຂດການຄ້າເສລີ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສົ່ງອອກ ແລະ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຂວງເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)