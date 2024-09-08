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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືສຳຫຼວດກວດຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam (ພາບ: VGP)

ໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານຮ່ວມມື 41 ສະບັບ ເຊິງລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເມື່ອເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Choi Young Sam ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງຂອງການນຳສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກຽມພ້ອມໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກຮອດປີ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4; ຕັ້ງໜ້າພິຈາລະນາການເປີດສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບູຊານ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບການພົວພັນລັດຖະບານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ SpaceX, Tim Hughes (ພາບ: VGP)

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບການພົວພັນລັດຖະບານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ SpaceX, Tim Hughes. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດ SpaceX (ອາເມລິກາ) ໃນບັນດາຂົງເຂດ SpaceX ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ປັນຍາປະດິດ, ອິນເຕີແນັດສັບພະສິ່ງ...

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ໄທ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ທິດ​ທາງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ

ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ໄທ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ທິດ​ທາງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ

ໂດຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ພ້ອມກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ Eksiri Pintaruchi ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 10 ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ.
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