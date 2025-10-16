Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ກາຍ​ເປັນ​ “ແຂວງ​ແບບ​ຢ່າງ”, ເປັນ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຄັ້ງທີ XX ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ອາຍຸການ 2020 – 2025, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໄດ້ຮັກສາລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ສູງ, ລະເລ່ຍໄລຍະຄາດວ່າບັນລຸ 10,24%, ຢືນອັນດັບທີ 4 ໃນທົ່ວປະເທດ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສ້າງແຂວງ ແທັງຮວ໋າ ກາຍເປັນ “ແຂວງແບບຢ່າງ”, ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ແຜນການພັດທະນາຂອງແຂວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ສ້າງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໃຫ້ກາຍເປັນຂົ້ວເຕີບໂຕໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.  

        ຕ້ອງຖືວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານເປັນສຳຄັນ. ບຸກທະລຸພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົບຊຸດ. ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ.

        ແທັງຮວ໊າ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເປີດກວ້າງການພົວພັນການຕ່າງປະເທດ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາກັບປະເທດ ລາວ ອ້າຍນ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

