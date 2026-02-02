ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດລັດ ແລະ ເສດຖະກິດເອກະຊົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 79 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດລັດ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນມະຕິເລກທີ 79, ຄັ້ງທອິດເນື້ອໃນເສດຖະກິດລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຮອບດ້ານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພື້ນຖານລວມມີບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໂດຍລັດກຳມະສິດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຄອບງຳ. ກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົນໄກຈຳນວນໜຶ່ງ, ນະໂຍບາຍພິເສດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ, ຮ່າງມະຕິຂອງລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການກະທຳຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 79.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີການກະທຳຂ້ຽວຂາດ, ສຸມໃສ່ລະດັບສູງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງມະຕິເລກທີ 79 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ວາງອອກ.