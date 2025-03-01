Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ບົນຫຼັກ​ການ “ມີ​ຜົນ​​ປະ​ໂຫຍດ​ກົມ​ກຽວ, ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ນຳ​ກັນ”

ການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມໃນໂລກ, ຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດອາເມລິກາ. ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງ, ອົງການສູນກາງ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Courtney Beale; ພ້ອມກັບສະຫະສະມາຄົມ, ກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ດີເດັ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງທັງສອງປະເທດ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມໃນໂລກ, ຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ. ບັນດາວິສາຫະກິດຖືວ່າ ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ອາມລິກາ - ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023 ໄດ້ສ້າງສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໃນການຫັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາບັນດາບາງບັນຫາຄືດັ່ງນີ້. ທີໜຶ່ງແມ່ນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດພວກເຮົາໃຫ້ນັບມື້ນັບດີງາມກ່ວາເກົ່າ, ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ. ທີສອງແມ່ນເພີ່ມທະວີການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພິເສດແມ່ນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ ບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ທີສາມສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ. ທີສີ່, ສະເໜີປະຊາຄົມວິສາຫະກິດອາເມລິກາ ມີສຽງເວົ້າຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ຂອງທ່ານປະນາທິບໍດີ Donald Trump ຮັບຮູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ: ທ່ານ Zelensky ຈຳເປັນຕ້ອງຖະແຫລງວ່າ ທ່ານຢາກມີສັນຕິພາບ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ: ທ່ານ Zelensky ຈຳເປັນຕ້ອງຖະແຫລງວ່າ ທ່ານຢາກມີສັນຕິພາບ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກວ່າ ທ່ານຢາກມີຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Zelensky ຢາກສືບຕໍ່ ການຕໍ່ສູ້
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top