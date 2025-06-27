ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ “5 ຂໍ້ນຳໜ້າ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳລັບ ອາຊີ
ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ທຽນຊີນ, ຈີນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF ທຽນຊີນ 2025, ແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມິຖຸນາ). ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນ້ຳໃຈ startup ໃຫ້ແກ່ສັງກາດໃໝ່”, WEF ທຽນຊີນ 2025 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 1.700 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນການນຳຂັ້ນສູງ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ, ກະຊວງຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ການນຳວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກເກືອບ 100 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບປະມຸກລັດ, ການນຳລັດຖະບານ 5 ປະເທດ, ລວມມີ: ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊເນການ Oismane Sonko, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເອກວາດໍ Daniel Boboa ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຽກກີສະຖານ Adylbek Kassymaliev ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສະຕະວັດຂອງ ອາຊີ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼືບໍ່?”
ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປືກສາຫາລື, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອມໝັ້ນວ່າ ອາຊີ ຈະມີຮາກຖານ, ພື້ນຖານຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ບືນຕົວຂຶ້ນ ແລະ ນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນເສົາຄ້ຳ, ພາທາງໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ເພື່ອສ້າງສະຕະວັດຂອງ ອາຊີ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ “05 ຂໍ້ນຳໜ້າ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳລັບ ອາຊີ. ໃນນັ້ນ, ອາຊີ ຕ້ອງ: ນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ; ນຳໜ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບມູນຄ່າ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ; ນຳໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ຈິດໃຈ startup, ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ; ນຳໜ້າໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນມະນຸດເປັນໃຈກາງໃນທຸກນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາ.
ເພື່ອນປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມ, ລວມມີ: ສ້າງຕາໜ່າງນະວັດຕະກຳ ອາຊີ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາຂອງ WEF ແລະ ຈີນ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິສາຫະກິດຢ່າງແຮງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍສ້າງຖານຂໍ້ມູນປະດິດຄິດສ້າງ ອາຊີ - ເຊິ່ງແມ່ນແຟຼດຟອມໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ວິສາຫະກິດ startup ປະດິດຄິດສ້າງແບບທາງໄກ ຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.