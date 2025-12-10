ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກກັບບັນດາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈູງ” ກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີເຮືອນຖືກເສຍຫາຍ, ເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງຜ່ານມາ ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ລວມມີງົບປະມານຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນປະຊາຄົມເຂດຊຸມຊົນ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງດຳເນີນ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ຢ່າງຮີບດ່ວນວ່ອງໄວທີ່ສຸດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມີເຮືອນເສຍຫາຍໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2026 ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນເປເພໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ເດືອນ ທັນວາ 2025.