Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ດີ​ເດັ່ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການບັນດາໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 71 ປີ (27 ກຸມພາ).
   ບັນຍາກາດການພົບປະ (ພາບ: VOV)  

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຄຸ້ມຄອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຖັນແຖວທ່ານໝໍ, ແພດໝໍ ດ້ວຍຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ຮັກສາຄຸນສົມບັດຂອງແພດໝໍ - ມີເຕັກນິກວິຊາການທີ່ໝັ້ນແກ່ນ - ຍົກລະດັບວິຊາການແພດ - ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ - ທັງໝົດເພື່ອປະຊາຊົນ” ແລະ ສະເໜີ “ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກບໍ່ປະລະໂອກາດກູ້ເອົາຊີວິດຄົນເຈັບ”. ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ບໍ່ເວົ້າບໍ່, ບໍ່ເວົ້າຍາກ, ບໍ່ເວົ້າມີແຕ່ບໍ່ເຮັດ; ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ; ບໍ່ປະລະໂອກາດກູ້ເອົາຊີວິດຄົນເຈັບ. ບັນດາແພດໝໍ, ສາດສະດາຈານຂອງພວກເຮົາເກັ່ງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງທີ່ສຸດ. ໂອກາດເຖິງວ່າໜ້ອຍສຸດ ແຕ່ກໍຫັນເປັນໂອກາດໃໝ່ເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດ. ຂ້າພະເຈົ້າຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ. ມີໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງເທົ່ານັ້ນ ຫາກນັບທັງໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນກໍເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ດີທີ່ສຸດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Lao Airlines ເປີດສາຍ​ການ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ ວຽງ​ຈັນ-ດ່າ​ນັງ ຄືນ​ໃໝ່

Lao Airlines ເປີດສາຍ​ການ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ ວຽງ​ຈັນ-ດ່າ​ນັງ ຄືນ​ໃໝ່

ບັນດາຖ້ຽວບິນຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 29 ມີນນາທີ່ຈະມາເຖິງດ້ວຍ 2 ຖ້ຽວ/ອາທິດໃນວັນພະຫັດ ແລະ ວັນອາທິດດ້ວຍເຮືອບິນ Comac 909.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top