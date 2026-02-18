ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ອວຍພອນປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຕາມຈັນທະປະຕິທິນ
ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ກ່ອນຈຸດເວລາຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປີມະເມຍຂອງປະຊາຊົນບາງປະເທດ ອາຊີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Sanae Takaichi ໄດ້ລົງຄຳອວຍພອນດ້ວຍພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ, ພາສາຈີນ ແລະ ອັງກິດ ໃນເວັບໄຊຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Takaichi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນໃນປັດຈຸບັນ, ຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຈະສວມບົດບາດໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ໂລກຈະມີສັນຕິພາບ ແລະ ປີນີ້ ຈະແມ່ນປີທີ່ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຄົນມີຊີວິດທີ່ສະຫງົບສຸກ.