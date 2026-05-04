ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ Takaichi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮຶງ.
ທີການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Takaichi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ພ້ອມກັບທ່ານນາງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Takaichi ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ເພື່ອປະກາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການພົບປະເຈລະຈາ. ໃນໂອກາດນີ້, ຕໍ່ໜ້າການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Takaichi ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ 6 ສະບັບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Takaichi.