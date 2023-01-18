ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ, ພົນເອກ ຫວໍຫງວຽນຢາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ - ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023, ຕອນເຊົ້າ 18 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຄອບຄົວ, ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ, ທ່ານພົນເອກ ຫວໍຫງວຽນຢາບ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.
ອວຍພອນຍາດຕິພີ່ນ້ອງອະດີດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ - ຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ມີຊື່ສຽງເປັນ ນັກວັດທະນະທຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ, ນັກການທູດທີ່ດີເລີດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ຮັບຮູ້ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ ເປັນນັກການທູດທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນໂລກ, ມອງກວ້າງເຫັນໄກ, ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ມີໄຫວພິບ, ມີຄວາມອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ນິມນວນອ່ອນໂຍນ, ມີການປະພຶດທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຍາມໃດກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກໝັ້ນການເມືອງທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສຕໍ່ສະພາບການ ແລະ ແບບແຜນທາງການທູດ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງລຸ້ນຄົນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດແມ່ນຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດເຊິ່ງ ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍຍາດມາໄດ້; ສືບຕໍ່ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບ ມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຜາສຸກ.