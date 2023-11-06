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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ເປັນເວລາ 4 ວັນ

ໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຄົງຄ້າງໃນການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ (ພາບ: News.com.au)

ວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຊຶ່ງແກ່ຍາວເປັນເວລາ 4 ວັນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ ແລະ ຖືກດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ການພົວພັນສອງປະເທດເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນໄລຍະໜຶ່ງ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຄົງຄ້າງໃນການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈີນ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງເພື່ອໃຫ້ບາງປະເພດສິນຄ້າປາຍແຫຼມຂອງອົດສະຕາລີ ກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ຈີນ ຫາກໍ່ປະກາດກ່ຽວກັບເລື່ອງພິຈາລະນາລະດັບພາສີ ຈັດວາງໃຫ້ແກ່ເຫຼົ້າແວງນຳເຂົ້າຈາກອົດສະຕາລີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງປະເພດສິນຄ້າອື່ນຂອງ ອົດສະຕາລີ ຄື: ກຸ້ງມັງກອນ, ຊີ້ນງົວ ແລະ ຊີ້ນແກະພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດຈີນ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຫາງສຽງ ອົດສະຕາລີ ລໍຄອຍຈະມີການປ່ຽນແປງພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Shoukry ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ Jordan Ayman El-Safadi ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ Antony Blinken ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Amman (ຈໍແດນ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ; ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ກາຕາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
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