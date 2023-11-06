ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ເປັນເວລາ 4 ວັນ
ວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຊຶ່ງແກ່ຍາວເປັນເວລາ 4 ວັນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ ແລະ ຖືກດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ການພົວພັນສອງປະເທດເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນໄລຍະໜຶ່ງ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຄົງຄ້າງໃນການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈີນ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງເພື່ອໃຫ້ບາງປະເພດສິນຄ້າປາຍແຫຼມຂອງອົດສະຕາລີ ກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ຈີນ ຫາກໍ່ປະກາດກ່ຽວກັບເລື່ອງພິຈາລະນາລະດັບພາສີ ຈັດວາງໃຫ້ແກ່ເຫຼົ້າແວງນຳເຂົ້າຈາກອົດສະຕາລີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງປະເພດສິນຄ້າອື່ນຂອງ ອົດສະຕາລີ ຄື: ກຸ້ງມັງກອນ, ຊີ້ນງົວ ແລະ ຊີ້ນແກະພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດຈີນ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຫາງສຽງ ອົດສະຕາລີ ລໍຄອຍຈະມີການປ່ຽນແປງພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese.