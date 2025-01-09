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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ ​ວຽງ​ຈັນ, ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າ​ມ​ມິ​ງຈິ້ງ ​ແລະ ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ​ໄດ້​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ການ​ລົງທຶນ​ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ: “ຊຸກຍູ້​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ວັດທະນາ​ຖາວອນ”. 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພັດ ພົມພິພັກ ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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