ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພັດ ພົມພິພັກ ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA