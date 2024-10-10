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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ພົບປະແລກປ່ຽນແບບພິເສດກັບສະພາທີ່ປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ
(ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນພິເສດ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນພິເສດກັບສະພາທີ່ປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ແມ່ນປັດໄຈແກ່ນສານໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍກົນໄກຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ 3 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສົມກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດອັນດີງາມ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ສະໜັບສະໜູນ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ 3 ປະເທດຍົກລະດັບຄວາມຕິດພັນດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຖັດທຽມກັບຄວາມຕິດພັນດ້ານພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຫວຽດນາມ ແລະລາວ ຢືນຢັນ ປັບປຸງ ແລະຮັດແຫນ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ສອງກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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