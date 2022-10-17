ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບ ການນຳທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງຕ່າງໆ
ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້ວົງການອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ແລະ 18 ປີແຫ່ງວັນນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ (13 ຕຸລາ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບປະທານ, ການນຳທະນາຄານການຄ້າຕ່າງໆ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຖືວ່າ, ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານ ປະຕິບັດບາງໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ລະມັດລະວັງ, ຮັບປະກັນເລື່ອງເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.