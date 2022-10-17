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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບ ການນຳທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງຕ່າງໆ

ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.

ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້ວົງການອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ແລະ 18 ປີແຫ່ງວັນນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ (13 ຕຸລາ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບປະທານ, ການນຳທະນາຄານການຄ້າຕ່າງໆ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຖືວ່າ, ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບທະນາຄານ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານ ປະຕິບັດບາງໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ລະມັດລະວັງ, ຮັບປະກັນເລື່ອງເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນມາດ​ຕະ​ຖານ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນມາດ​ຕະ​ຖານ “ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ”

ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.
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