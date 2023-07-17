ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ບັກກ້ານ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ແຂວງສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງທາງດ້ານ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບສູງສຸດ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດປ່າ ດ້ວຍ 3 ປາຍແຫຼມຄື: ຂາຍໃບຢັ້ງຢືນການກຳຈັດກາກບອນ; ການພັດທະນາໄຟຟ້າຊີວະມວນ; ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂອງຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບຈາກປ່າໄມ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງຕ້ອງປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງປະກອບໂຄງລ່າງເປັນຢ່າງດີ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງແຂວງ. ຮີບເຮັ່ງສ້າງສຳເລັດ ແລະ ຍື່ນສະເໜີ ໃຫ້ເຊັນອະນຸມັດແຜນຜັງແຂວງ ໄລຍະ 2021-2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 . ສຸມໃສ່ພັດທະນາໂຄງລ່າງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດສຸມໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ. ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ, ດິນຟ້າອາກາດ, ແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອຜະລິດກະສິກຳຜະລິດຄະພັນກະເສດເປັນສິນຄ້າຕາມທິດລວມສູນ, ເປີດກ້ວາງຂອບຂະໜາດການຜະລິດ, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມຊີວະພາບ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.