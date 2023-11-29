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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ COP28 ແລະ ຢ້ຽມຢາມຕວກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳດິນຟ້າອາກາດໂລກທີ່ COP28 ແມ່ນເຫດການຫຼາຍຝ່າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງປະຊຸມ COP28 ໄດ້ດຳເນີນໄປຢູ່ດູບາຍ (UAE) ແຕ່ວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ 12 ທັນວາ.

ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣດ (UAE) ແລະ ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ຕວກກີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 28/11, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳດິນຟ້າອາກາດໂລກຊຶ່ງດຳເນີນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28), ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ UAE ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຕວກກີຢ່າງເປັນທາງການ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳດິນຟ້າອາກາດໂລກທີ່ COP28 ແມ່ນເຫດການຫຼາຍຝ່າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງປະຊຸມ COP28 ໄດ້ດຳເນີນໄປຢູ່ດູບາຍ (UAE) ແຕ່ວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ 12 ທັນວາ.

ການທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ; ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກເຂົ້າໃຈບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຕອບໂຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ໄດ້ດຳເນີນງານຄອນເສີດມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973-2023) . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍທ່ານ.
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