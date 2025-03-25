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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ: ສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ປະຊາຊົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກລັດຖະບານ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສະເໜີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ສ້າງຂໍ້ສະເໜີປະກາດໃຊ້ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາຄວາມ ສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນ, ສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວວາງເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບ ພາສາອັງກິດຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ການສຶກສາສາມັນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທີ່ການພົບປະ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ, ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄລຍະ 2026-2035,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ໄດ້ຕັກເຕືອນເປັນພິເສດເຖິງການຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະສຸກຮາກຖານ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ; ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສົ່ງແພດໝໍລົງຂັ້ນຮາກຖານ 1.000 ຄົນ ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣທ່ານາຊິນ Lula da Silva ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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