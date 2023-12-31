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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສັນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນປີນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊາວກະສິກອນແມ່ນເຈົ້າກຳ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາກະສີກຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ສີຂຽວ ຍືນຍົງ ."
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສັນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນແບ່ງປັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ຄວາມປະທັບໃຈ, ກໍຄືຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ, ຜ່ານນັ້ນສ້າງແຮງຈູງໃຈຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍກະສິກຳ. , ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດຮອດປີ 2030, ມີວິໄສທັດຮອດປີ 2045.  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມ ສົນທະນາດຳເນີນໄປໃນຊຸມມື້ທ້າຍປີ, ສະນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາຕ້ອງຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍສັງເຂບ, ພາວະວິໄສ, ຮອບດ້ານ; ກວມລວມ, ນຳສະເໜີທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ “ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ, ກະສິກຳຊີວະພາບ”, ຊາວກະສິກອນປັນຍາຊົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການສົນທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ໄປຕົງເຂົ້າບັນຫາ, ສິ່ງກີດຂວາງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກ, ພາຍຫຼັງການສົນທະນາກໍ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນຕ້ອງມີຜະລິດຕະພັນລະອຽດ, ມີເງິນມີທຶນ, ເຂົ້າສານ, ທາງຄົມມະນາຄົມ, ປ່ຽນແປງໂສມໜ້າຊົນນະບົດໃຫ້ດີກ່ວາອີກ, ດ້ວຍທິດນຳ ທີ່ວ່າຊີວິດຊາວນາເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ , ຊົນນະບົດເປັນພື້ນຖານ, ກະສິກຳເປັນກຳລັງໜູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ວຍຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງມາຢາມບັນດານະຄອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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