Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກະສິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ອົງຄະທາດໝູນວຽນບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແຮງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງຄັ້ງທີ 1 (ພາບ:VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງຄັ້ງທີ 1. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ດ້ວຍຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດຍາວນານ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຮ່ວມສຳພັນ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນຍູ້ແຮງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກະສິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ອົງຄະທາດໝູນວຽນບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແຮງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາ ແລະ ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດແຜນຜັງພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ຕາມບັນດາຜູ້ແທນແລ້ວ, ການພັດທະນາເຂດແມ່ນ້ຳແດງ ລວມມີ 3 ໝວດກຳນົດທິດໃຫຍ່: ທີໜຶ່ງແມ່ນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາເຂດຕິດພັນກັບ 4 ແລວເສດຖະກິດ, ເຂດກຳລັງໜູນ…, ທີສອງແມ່ນການພັດທະນາ 8 ຂະແໜງການ. ທີສາມ ແມ່ນພັດທະນາໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ, ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ກົນ​ດາວ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ, ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ກົນ​ດາວ

ສູນສາທາລະນະສຸກ ທະຫານ - ປະຊາຊົນເມືອງກົນດາວ ແມ່ນແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການກວດປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທະຫານ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top