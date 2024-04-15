Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ເວົ້າສະເພາະ, ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນ, ຄາດຄະເນສະພາບການຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍຄົບຊຸດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນປະຈຸບັນ, ໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງ ແລະ ສັບສົນກ່ວາເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ຕ້ອງເປັນກຳລັງຍອດຢ້ຽມແທ້ຈິງ, ມີວິຊາສະເພາະເກັ່ງ, ປະກອບອາວຸດທັນສະໄໝ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ການກະທຳຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ...

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນເວົ້າລວມ, ກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ເວົ້າສະເພາະ, ເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນ, ຄາດຄະເນສະພາບການຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍຄົບຊຸດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ແກ້ໄຂບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຕົ້າໂຮມຫຼາຍຄົນເພື່ອມ້າງເພທຳລາຍຄວາມສະຫງົບ, ກໍ່ການຈາລະຈົນ, ກໍ່ການຮ້າຍ; ບໍ່ປະໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ, ກະທັນຫັນ, ປົກປ້ອງບັນດາເປົ້າໝາຍ, ບັນດາເຫດການການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ບັນດາຄະນະແຂກສາກົນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຊອກຫາກູ້ໄຟກູ້ຊີບ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ແກ້ໄຂວິນາດສະກຳ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໄພນ້ຳຖ້ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄືໃນນັ້ນ, ໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ຂອງສປຊ (UNRWA).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top