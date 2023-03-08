ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງນັກປັນຍາຊົນຍິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງເພດຍິງຂອງບັນດາອົງການສູນກາງ ແລະ ມອບລາງວັນ Kovalevskaia ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ (ວັນທີ 8 ມີນາ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຖິງວຽກງານພະນັກງານຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ, ພູມປັນຍາ, ນ້ຳໃຈເມດຕາ ແລະ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ໄລຍະ 2021 – 2030 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຖັນແຖວນັກປັນຍາຊົນຍິງ, ຊຸກຍູ້ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ປະດິດຄິດສ້າງ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສະພາມອບລາງວັນ Kovalevskaia ສືບຕໍ່ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸນຄົນເພດຍິງທີ່ດີເດັ່ນ ມີຜົນງານໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທີ່ດີເດັ່ນ, ມີຄຸນຄ່າແທດຈິງ, ສ້າງກຳລັງໜູນ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ມີລັກສະນະແຜ່ກະຈາຍສູງໃນຊີວິດສັງຄົມ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າມູນເຊື້ອ, ເມດຕາປານີ, ເກັ່ງກ້າດ້ານວຽກບ້ານການເຮືອນ, ພູມປັນຍາ ແລະ ອຸທິດສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການສືບທອດ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ພັດທະນາໃນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ. ຄຸນນະທາດອັນດີງາມນັ້ນແມ່ນການເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ການເສຍສະຫຼະເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ວົງຄະນະຍາດ.”