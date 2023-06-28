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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບ ກຳມະການໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຢາວລີຈີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ພົບປະແລກປ່ຽນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງກຸ່ມ ສສຊ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບ ກຳມະການໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຢາວລີຈີ

ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທີ່ຫໍປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ ຢາວລີຈີ, ກຳມະການໃຫຍ່ຄະນະປະຈຳ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ. ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ໜ້າບັນດາຄວາມຄືບໜ້າອັນດີງາມໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ພົບປະແລກປ່ຽນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງກຸ່ມ ສສຊ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ, ກໍ່ສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.

ສ່ວນທ່ານ ຢາວລີຈີ ຖືວ່າ ການເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະເທດຊາດເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ຍິ່ງຂຶ້ນ ແມ່ນແທດເໝາະກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ຈີນຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບກັບ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມກັບ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງທີ່ບັນລຸໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງຈີນ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ Ulises Guilarte de Nacimiento, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານໂລກເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
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