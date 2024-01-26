Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຄະນະທູຕານຸທູດ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ປິມະໂລງ 2024

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 22 ທັນວາ ປີກາຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເອົາ ບຸນເຕັດ ແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີຂອງ ສປຊ. ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສຳລັບປະຊາກອນເກືອບ 2 ຕື້ຄົນໃນໂລກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການພົບປະ, ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບຄະນະທູນານຸທູດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 22 ທັນວາ ປີກາຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການເອົາ ບຸນເຕັດ ແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີຂອງ ສປຊ. ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສຳລັບປະຊາກອນເກືອບ 2 ຕື້ຄົນໃນໂລກ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດແຕ່ລະປີໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນໂອກາດເຕົ້າໂຮມ, ສະໜິດຕິດພັນຄອບຄົວ, ປະຊາຄົມ, ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນ, ທຸກໆຄອບຄົວໄດ້ພ້ອມກັນຫວນຄືນເບິ່ງປີໜຶ່ງທີ່ຜ່ານມາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຝາກຄຳອວຍພອນ ແລະ ພ້ອມກັນມີຄວາມຄາດຫວັງປີໃໝ່ມີຄວາມດີງາມກ່ວາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:  ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ບັນດາອົງການສາກົນສາມັກຄີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງໂລກໃຫ້ນັບມື້ນັບສະຫງົບ, ຜາສຸກ, ນັບມື້ນັບດີງາມກ່ວາ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຈຳແນກຊົນຊາດ, ສາສະໜາ, ການເຫຼືິ້ອມໃສ ລ້ວນແຕ່ມີຊີວິດທີ່ອິ່ມໜຳສຳລານ, ຜາສຸກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ , ຜູ້ຕາງໜ້າ, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມີບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ພິເສດຂອງຕົນຢ່າງປະສິດທິຜົນ, ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນກ່ວາ, ເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ;ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດ, ແຕ່ລະຊົນຊາດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງກ່ວາ, ເພື່ອໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top