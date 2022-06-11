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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນທີ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ 3 ແຍກ ດົ່ງລົກ

ຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະໄດ້ກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ
  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖະຫວາຍທູບທຽນທີ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ 3 ແຍກ ດົ່ງລົກ  

 ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານທີ່ແຂວງ ຮ່າຕິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ, ບັນດາການນຳແຂວງ ຮ່າຕິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ວາງພວງມາລາທີ່ຫໍສີລາຈາລຶກນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດສຸສານນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນຍິງ 10 ທ່ານໄດ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ເຂດ 3 ແຍກດົ່ງລົກ.

ຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະໄດ້ກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອເອກະລາດ, ຄວາມເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຍາມໃດກໍ່ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າແກ່ນ, ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະເພື່ອອຸດົມການເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາການນຳໃນຄະນະໝັ້ນໝາຍວ່າຈະອອກແຮງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ສູ້ຊົນ, ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອີ່ມໜຳສຳລານ, ມີຄວາມຜາສຸກ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຢູ່ນະຄອນ ຮ່າຕິ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນບຳລຸງສ້າງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການສື່ສານ (ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ) ໄດ້ສົມທົບກັບວາລະສານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫັນ ສື່ມວນຊົນຫວຽດນາມ ເປັນດີຈີຕອນ- ບັນດາບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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