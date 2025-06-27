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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊອກຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ Shanghai

ພາຍຫລັງສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ WEF ຢູ່ ທຽນຊີນ, ຈີນ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້, ພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານ ເຈີນຈິຫນິງ, ເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະແນກຕິດຕໍຄ້າຂາຍ Shanghai

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພະແນກຕິດຕໍຄ້າຂາຍ Shanghai (Shanghai Stock Exchange - SSE)ເພື່ອຊອກຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ (Shanghai Stock Exchange - SSE). ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ SSE ເຖິງວ່າຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງພັດທະນາບໍ່ດົນ, ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນສູນຕິດຕໍຄ້າຂາຍ ຫຼັກຊັບໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ໂລກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ SSE ແລະ ສູນການເງິນສາກົນ ໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເຄື່ອນໄຫວບັນດາຕະຫຼາດຕິດຕໍຄ້າຂາຍຫຼັກຊັບ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ…

ພາຍຫລັງສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ WEF ຢູ່ ທຽນຊີນ, ຈີນ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້, ພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານ ເຈີນຈິຫນິງ, ເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ -ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນ: ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍ ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຊຽງໄຮ້ ເປີດກວ້າງຂອບຂະຫນາດການລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ ເລຂາຄະນະພັກ ຊຽງໄຮ້ ຢືນຢັນ: ຊຽງໄຮ້ ພ້ອມແລ້ວຈະພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ການຄ້າເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ການຮ່ວມມືຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຊຽງໄຮ້ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ,ການຮ່ວມມື ແລະຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທັນສະໄຫມ,ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກໍ່ສ້າງສູນກາງການເງິນສາກົນ, ເຂດການຄ້າເສລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid Mohammed Sharaf, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການນຳໜຸ່ມສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ ມາ ຫວຽດນາມ ສຶກສາຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
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