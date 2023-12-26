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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຂາຍ - ຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ

ມີບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄວາມເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມເກືອບ 40 ບົດໄດ້ເຮັດແຈ້ງບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງທ່ານ ຟານວັນຂາຍ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບທ່ານ ຟານວັນຂາຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທ່ານ ຟານວັນຂາຍ - ຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ລູກສິດດີເດັ່ນຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ”. ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານ ຟານວັນຂາຍ ຄົບຮອບ 90 ປີ (25/12/1933 – 25/12/2023). ທ່ານ ຟານວັນຂາຍ ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 1997 ຮອດເດືອນ ກໍລະກົດ 2006.   

ມີບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄວາມເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມເກືອບ 40 ບົດໄດ້ເຮັດແຈ້ງບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງທ່ານ ຟານວັນຂາຍ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ ຫງວຽນແຢງຕຽນ, ຫົວໜ້າສູນປະຫວັດສາດພັກ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:    

“ທ່ານ ຟານວັນຂາຍ ມີ 3 ການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. ທີໜຶ່ງແມ່ນຊີ້ນຳຍູ້ແຮງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງການສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 10, ໃນບົດຄຳເຫັນຂອງຕົນ, ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈ້ງໂຄງການ, ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງລັດຖະບານໃນອາຍຸການ 1997  2002. ທີສອງແມ່ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ. ທີສາມ, ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງໃໝ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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