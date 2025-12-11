Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025

ທ່ານນາຍົກລັຖະມົນຕີ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຕອບຫຼາຍຄຳຖາມຂອງພໍ່ແມ່ຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ທີ່ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ, ທີ່ການເຂົ້າຮ່ວມນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຊາວກະສິກອນ”, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ຕໍ່ໜ້າບັນດາຜູ້ແທນຊາວກະສິກອນ, ສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ ປະມານ 150 ທ່ານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຕອບຫຼາຍຄຳຖາມຂອງພໍ່ແມ່ຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາຄື: ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ສ້າງໂຄງການໜູນຊ່ວຍທຶນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານພາສີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງ ອີຊີ ສຳລັບອາຊີບຫາປາ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົ​ກ​ສູງ​ກົນ​ໄກ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຍົ​ກ​ສູງ​ກົນ​ໄກ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ວັນທີ 10 ທັນວາແມ່ນວັນສິດທິມະນຸດໂລກ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນດາຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນການຍົກສູງກົນໄກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນການບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ກໍ່ເໝາະສົມກັບ 1 ໃນ 8 ບຸລິມະສະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຍຸການເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທະມະນຸດ ສປຊ (2026 - 2028), ໂດຍສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນ ສິດທິມະນຸດໃນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top