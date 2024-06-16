ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາ
ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ລັດວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດນຳພາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ, ບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາແຜນແມ່ບົດ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແຜນການຜະລິດດຳເນີນ ທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາປະຈຳປີ ແລະ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບລາດນຳໜ້າໃນບາງຂະແໜງການ ຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນທີ່ມີທ່າ ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳພາຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ