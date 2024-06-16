Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15/6, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບລັດວິສາຫະກິດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ລັດວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດນຳພາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ, ບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນພາລະກິດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາແຜນແມ່ບົດ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແຜນການຜະລິດດຳເນີນ ທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາປະຈຳປີ ແລະ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບລາດນຳໜ້າໃນບາງຂະແໜງການ ຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນທີ່ມີທ່າ ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳພາຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

NATO ຕັ້​ງ​ສຳ​ນັກ​ງານກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ບົກແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່ ແຟງ​ລັງ

NATO ຕັ້​ງ​ສຳ​ນັກ​ງານກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ບົກແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່ ແຟງ​ລັງ

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຟງລັງ, Antti Hakhanen ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປະເທດນີ້ ຈະຕັ້ງສຳນັກງານກອງບັນຊາການທະຫານບົກແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ອົງການສົນທິສັນຍາອັກລັງຕິກເໜືອ (NATO).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top