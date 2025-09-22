Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮ້ອງ ດຶກ​ຝຸກ ຍາດ​ໄດ້​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ກການປະກວດ​ດົນ​ຕີ Intervision 2025

ສິ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດໃນລາຍການຂອງນັກຮ້ອງ ດຶກຝຸກ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສີສັນ ຫວຽດນາມ, ຫັນເວທີສາກົນກາຍເປັນພາບພົດທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
  ດ້ວຍໄຊຊະນນີ້, ນັກຮ້ອງ ດຶກຝູກ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວ້າໄດ້ຂັນອັນສູງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນກຳລັງດູດດື່ມຂອງດົນຕີ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ໂລກອີກດ້ວຍ.  

ລາຍການສະແດງສົມທົບລະຫວ່າງດົນຕີພື້ນເມືອງ ກັບ ຣາບ ຂອງນັກຮ້ອງດຶກຝຶກໃນບົດເພງ “ຝູ່ດົງທຽນເວືອງ” ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກຄະນະກຳມະການສາກົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮ້ອງຊາຍຄົນນີ້ບັນລຸ 422 ຄະແນນ, ຄວ້າໄດ້ລາງວັນທີ 1 ໃນການປະກວດດົນຕີສາກົນ Intervision 2025, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ Live Arena, ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ, ລັດເຊຍ.

ສິ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດໃນລາຍການຂອງນັກຮ້ອງ ດຶກຝຸກ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສີສັນ ຫວຽດນາມ, ຫັນເວທີສາກົນກາຍເປັນພາບພົດທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ລາຍການ “ຝູ່ດົງທຽນເວືອງ”, ໂດຍນັກດົນຕີ ໂຮ່ຮວ່າຍແອັງ ແຕ່ງ ໄດ້ເລີ່ມມາຈາກແຫຼ່ງບັນດານໃຈຈາກເທບນິຍາຍ ນັກວິລະຊົນ ແທັງຢອັງ ຕີຊະນະສັດຕູ ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ. ຈຸດເນັ້ນໜັກຂອງລາຍການແມ່ນສ່ວນຫຼາຍບົດເພງໄດ້ຮ້ອງດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ ແລະ ມີການສະຫຼັບກັບພາສາອັງກິດຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອແນະນຳຫົວຂໍ້, ອັນໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກຜູ້ຊົມສາກົນ.

ດ້ວຍໄຊຊະນນີ້, ນັກຮ້ອງ ດຶກຝູກ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວ້າໄດ້ຂັນອັນສູງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນກຳລັງດູດດື່ມຂອງດົນຕີ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ໂລກອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດ​ງ​ສິ​ລະ​ປະ ນັກ​ສຶກ​ສາ ຫວຽດ - ລາວ, ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ສືບຕໍ່ກ້າວ​ເດີນ​

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດ​ງ​ສິ​ລະ​ປະ “ນັກ​ສຶກ​ສາ ຫວຽດ - ລາວ, ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ສືບຕໍ່ກ້າວ​ເດີນ​”

ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈສືບຕໍ່ກ້າວເດີນ” ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຮູບປັ້ນ ໄຊຊະນະ ນຸ໊ຍບ່າ, ຕາແສງ ກາດຕຽນ, ແຂວງ ຢາຣາຍ.
