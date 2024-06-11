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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮຽນ ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ 8 ຫຼຽນ​ລາງວັນ ໃນ​ການ​ເສັງ Olympic ຟີ​ຊິກ​ສາດ ອາ​ຊີ

ນັກຮຽນທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳແມ່ນນ້ອງ ເທິນເທກົງ, ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ບັກຢາງ, ແຂວງບັກຢາງ. ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ນ້ອງ ຮ່າຢວຽນຟຸກ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ລາມເຊິນ, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ.
ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ Olympic ຟີຊິກສາດ ອາຊີ (AphO) ປີ 2024

ນັກຮຽນທັງ 8 ຄົນ ໃນທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ Olympic ຟີຊິກສາດ ອາຊີ (AphO) ປີ 2024 ລ້ວນແຕ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນລາງວັນ. ໃນນັ້ນ, ມີຫຼຽນຄຳ 1 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 6 ຫຼຽນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຊຸມປີກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງຫຼາຍປີ, ມາຮອດປີນີ້, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍສາມາດຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ.

ນັກຮຽນທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳແມ່ນນ້ອງ ເທິນເທກົງ, ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ບັກຢາງ, ແຂວງບັກຢາງ. ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ນ້ອງ ຮ່າຢວຽນຟຸກ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລົງເລິກວິຊາ ລາມເຊິນ, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ.     

ການເສັງ Olympic ຟີຊິກສາດ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 24 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ຢູ່ ມາເລເຊຍ. ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງປີນີ້ມີ ນັກຮຽນ 208 ນ້ອງ ຂອງ 28 ທິມ ທີ່ມາຈາກ 27 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ - ແຜ່ຂະຫຍາຍດົນຕີພື້ນເມືອງ ໃນໝູ່ນັກຮຽນ

ຮູບແບບ “ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ” ໂດຍສູນໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສານະຄອນ ເກິ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ ໄດ້ເປີດໂຕໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍນັບແຕ່ວັນ 10 ມິຖູນາ ຊຸດຮຽນຂັບຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງ ເຄື່ອນໄຫວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກປະຈຳອາທິດຢູ່ ໂຮງຮຽນສາມັນຖາຍບິ່ງເຢືອງ. ຜ່ານນັ້ນກໍ່ເປັນການປຸກລຸກຄວາມເມົາມົວເພງພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງເພີ່ມຄວາມນິຍົມດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງບັນດາເຜົ່າ
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