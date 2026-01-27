Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ບັນ​ດາ​ທິດ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກວົງການນັກຮຽນຮູ້ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍນັກຊ່ຽວຊານຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຮູບແບບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ພິທີປິດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ປອ. Valeria Vershinina, ຮອງຫົວໜ້າສູນ ອາຊຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລການພົວພັນສາກົນ  Moskva (MGIMO), ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິວັດທະນາການທີ່ຢຶດໝັ້ນຜັນຂະຫຍາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ໄດ້ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ມີອິດທະພົນຊື່ສຽງຂອງປະຊາຄົມສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ແມ່ນສະຖານທີ່ດູດດື່ມກະແສເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແມ່ນສູນຜະລິດທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນໃນພາກພື້ນ. ທ່ານນາງ ຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ ໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ຖານະບົດບາດສາກົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.

ນັກຂ່າວ Amiad Horowitz, ໜັງສືພິມ People’s World ສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄືນທັດສະນະພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນນັ້ນ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ສອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ສອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ່າງສົມກຽດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top