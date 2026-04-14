ຂ່າວສານ ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ໋ປະຈຳຊາດຢ່າງອົບອຸ່ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ 14/04/2026 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ເມສາ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະກັບນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ (ລາວ) ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmey ກຳປູເຈຍປີ 2026. ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຖ່າຍຮູບກັບນັກສຶກສາບັນດາປະເທດ (ພາບ: TTXVN) ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນປີໃໝ່ຈົ່ງມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່ານັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມສາມປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. (ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)