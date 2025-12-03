Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຍິງ 3 ທ່ານ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​​ໄດ້​ຮັບທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ L’Oréal – UNESCO ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ຂະ​ແໜງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ປີ 2025

ດ້ວຍບັນດາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ນັກວິທະຍາສາດຍິງ 3 ຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ L’Oréal – UNESCO ເພື່ອການພັດທະນາແມ່ຍິງໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດປີ 2025.
ພິທີມອບທຶນການສຶກສາ (ພາບ: mst.gov.vn)

ນັກວິທະຍາສາດຍິງດີເດັ່ນ 3 ທ່ານຂອງ ຫວຽດນາມ ລວມມີ: ທ່ານນາງ ຮສຈ.ປອ ໂຕທິມາຍເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ, ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານສູນນະວັດຕະກຳ ແລະ ປະກອບການ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ຮ່າໂນ້ຍ; ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຟ້າມກິມງອກ, ຫົວໜ້າພະແນກ ວັດສະດຸ ນາໂນ ແລະ ຟິມບາງ, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ວັດສະດຸ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານນາງ ປອ. ລິງເລ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, ອາເມລິກາ, ດ້ວຍບັນດາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ L’Oréal – UNESCO ເພື່ອການພັດທະນາແມ່ຍິງໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດປີ 2025. ເມື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນພິທີຮັບທຶນການສຶກສາ ທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 01 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຮສຈ.ປອ ໂຕທິມາຍເຮືອງ ແບ່ງປັນວ່າ:

ລາງວັນເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງທັນການແລະພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດເມື່ອໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກອົງການທີ່ມີອິດທິພົນຄື Loreal, UNESCO. ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດ, ທັງແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈເພື່ອໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຍິງຫຼາຍຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈກວ່າຕໍ່ເສັ້ນທາງທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​: ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ, ຄວາມຜູກ​ພັນ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​: “ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ, ຄວາມຜູກ​ພັນ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ” ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນ ເຫັນດີເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນສາຍພົວພັນ: “ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຄວາມຜູກພັນຍຸດທະສາດ”; ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ “ຄວາມຜູກພັນຍຸດທະສາດ ແມ່ນພື້ນຖານຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງ ຢ່າງແຂງແຮງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top